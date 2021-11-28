Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Италии

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Италии. Как указывает в субботу агентство ANSA, данный штамм обнаружен у проживающего в южной области Кампания пациента с положительным тестом на коронавирус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газета Il Messaggero уточняет, что мужчина вернулся из Мозамбика. Пятеро его близких помещены в изоляцию. Состояние их здоровья хорошее.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца постановил запретить въезд в страну людей, пребывавших на протяжении последних 14 дней в семи африканских странах, где сообщается о распространении нового опасного штамма коронавируса.