ФРГ ограничила въезд из стран юга Африки и ужесточила правила карантина

Германия с ночи на воскресенье включила восемь африканских государств в список территорий, к прибывшим из которых будут применяться строгие ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщил Институт Роберта Коха, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь на двухнедельный карантин будут отправляться все без исключения прибывающие из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Сократить срок карантина отрицательным тестом на коронавирус не получится.

Авиакомпаниям разрешено брать на борт лишь граждан и резидентов ФРГ.

До сих пор в Германии выявлено два случая заражения "омикроном".