Анн Линде останется главой МИД в новом правительстве Швеции

Анн Линде сохранит пост руководителя министерства иностранных дел в новом правительстве Швеции. Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, оглашая в парламенте состав своего кабинета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, исполняющий обязанности министра обороны Петер Хультквист также сохранит свой пост. Другие ключевые позиции также заняли соратники Андерссон по Социал-демократической рабочей партии: министром финансов (ранее этот пост занимала сама Андерссон), как и ожидалось, стал Микаэл Дамберг, возглавлявший министерство внутренних дел, юстиции - Морган Юханссон, промышленности - Карл Петтер Турвальдссон. Главными направлениями работы нового кабинета станут борьба с преступностью и сегрегацией, "зеленая промышленная революция", а также усиление гарантий в области социального страхования и пенсий.

Формальная смена правительства состоится в 15:00 на специальном совете в Королевском дворце под председательством короля Карла XVI Густава. На заседании также будут присутствовать кронпринцесса Виктория, спикер парламента Андреас Норлен и члены кабинета.

Бывший премьер Стефан Лёвен был освобожден 10 ноября от своей должности и возглавлял переходное правительство. О своей планируемой отставке Лёвен, возглавлявший также Социал-демократическую рабочую партию Швеции (СДРПШ), сообщил еще 22 августа. Съезд СДРПШ избрал 4 ноября министра финансов Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена. В понедельник Андерссон была утверждена парламентом в качестве премьер-министра королевства.

Голосование в Риксдаге по кандидатуре Андерссон проходило дважды. 24 ноября Норлен одобрил просьбу освободить ее от должности премьер-министра через семь часов после того, как ее кандидатуру на этот пост уже одобрили депутаты. В тот день из-за провала правительственного проекта бюджета в парламенте распалась коалиция меньшинства, которую покинула Партия охраны окружающей среды.