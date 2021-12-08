В Бундестаге началось голосование по кандидатуре Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ

Депутаты германского парламента собрались в среду на заседание, чтобы проголосовать по кандидатуре Олафа Шольца на пост канцлера. Наблюдатели сходятся во мнении, что положительный результат обеспечен, поскольку у будущей коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии, большинство мест в Бундестаге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На сам процесс и на подсчет голосов уйдет примерно полтора часа. В 12:00 Шольц примет присягу, предварительно посетив президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Еще через полтора часа председатель парламента Бербель Бас объявит о формировании нового правительства, министры также примут присягу. Около 15:00 (17:00) состоится символическая церемония передачи дел от Ангелы Меркель к Олафу Шольцу.

На заседании помимо парламентариев присутствуют экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, бывший президент Йоахим Гаук, глава председательствующей сейчас в Бундесрате федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Кроме того, место на трибуне для гостей займет сама Меркель, которая больше не является депутатом.