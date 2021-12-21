Сербский министр назвал "Спутник V" самой эффективной вакциной против омикрон-штамма

Исследования, проведенные Европе и Африке, показали, что российская вакцина "Спутник V" обладает наивысшей эффективностью против омикрон-штамма. Об этом заявил во вторник сербский министр Ненад Попович, отвечающий в правительстве республики за инновации и технологии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Российская вакцина "Спутник V" показала наивысший уровень эффективности в борьбе с омикрон-штаммом по сравнению с другими вакцинами на рынке. Ожидаемая эффективность после бустер-дозы "Спутника V" против "омикрона" может быть выше 80%", - заявил Попович, который сослался на данные Центра им. Гамалеи, а также на исследования, "проведенные в этом месяце в Европе и Африке".

В самой Сербии омикрон-штамм пока не выявлен.