Суд обязал Бундестаг разработать правила "медицинской сортировки" из-за пандемии

Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии в Карлсруэ обязал Бундестаг разработать правила защиты людей с хроническими заболеваниями и физическими отклонениями в случае так называемого триажа (медицинской сортировки), когда при загруженности клиник врачи распределяют пострадавших и больных на группы и вынуждены определять, кого лечить в первую очередь. Об этом сообщил во вторник телеканал NTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Коллективный иск в ФКС подали девять человек с физическими отклонениями и хроническими заболеваниями, которые опасаются, что врачи предпочтут заниматься пациентами с более высокими шансами на выживание. Суд посчитал, что германский парламент не принял должных мер для обеспечения права на жизнь и должен немедленно действовать ввиду пандемии коронавирусной инфекции. Никто, по мнению судей, не должен оказываться в уязвимом положении из-за инвалидности или предзаболеваний в случае нехватки свободных мест в отделениях интенсивной терапии.

Междисциплинарная ассоциация интенсивной терапии и неотложной медицины Германии (DIVI) совместно со специалистами ранее разработала "клинико-этические рекомендации" на случай нехватки коек в больницах. Истцы выразили свою обеспокоенность изложенными в документе критериями, поскольку, по их оценке, в перечне определенную роль играют физическая слабость пациента и перенесенные им заболевания. Суд подчеркнул, что рекомендации DIVI не являются юридически обязательными к исполнению или "синонимом медицинского стандарта". ФКС указал на возможные риски при оценке ситуации, которые проистекают из этих рекомендаций.

"Законодатели должны принять решение, какие меры целесообразны", - говорится в решении суда.