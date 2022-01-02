Правительство Британии предупредили о «топливной бедности» населения
Если правительство Великобритании не снизит тарифы на электроэнергию, то число британцев, которые не смогут платить за свет, к весне может вырасти до рекордного за 25 лет значения.
Об этом сообщает Guardian со ссылкой на благотворительную организацию National Energy Action, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
В статье говорится, что до разразившегося в октябре энергетического кризиса от «топливной бедности» страдали 4 млн домохозяйств Соединенного Королевства. Если срочные меры по сдерживанию цен не будут приняты, то через несколько месяцев это число может вырасти до 6 млн. Таких цифр не было после 1996 года.
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