Правительство Британии предупредили о «топливной бедности» населения

Если правительство Великобритании не снизит тарифы на электроэнергию, то число британцев, которые не смогут платить за свет, к весне может вырасти до рекордного за 25 лет значения.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на благотворительную организацию National Energy Action, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что до разразившегося в октябре энергетического кризиса от «топливной бедности» страдали 4 млн домохозяйств Соединенного Королевства. Если срочные меры по сдерживанию цен не будут приняты, то через несколько месяцев это число может вырасти до 6 млн. Таких цифр не было после 1996 года.