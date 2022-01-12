Шарль Мишель 13 января посетит Чехию
Председатель Евросовета Шарль Мишель посетит в предстоящий четверг Чехию. В ходе визита он проведет в Праге переговоры с премьер-министром республики Петром Фиалой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Председатель правительства Чехии Петр Фиала примет в четверг, 13 января, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, - отмечается в сообщении. - Главной темой переговоров будет подготовка к предстоящему [с 1 июля текущего года полугодовому] председательству Чехии в Совете Евросоюза".
Фиала и Мишель будут говорить о предстоящем заседании Евросовета, а также других актуальных для Европы вопросах - ценах энергии, правовом государстве, миграции и торговой политике ЕС.
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