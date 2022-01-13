Принца Великобритании лишили воинских званий и королевских попечительских обязанностей

Герцог Йоркский Эндрю - один из сыновей королевы Великобритании Елизаветы II - лишен воинских званий и королевских попечительских обязанностей в свете обвинений в сексуальном насилии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

О таком решении королевы в четверг сообщил Букингемский дворец. В заявлении говорится, что принц по-прежнему не будет представлять королевскую семью на публичных мероприятиях, а в суде будет выступать как частное лицо.

Как сообщалось, 61-летний принц Эндрю предстанет перед судом в США по обвинениям в сексуальном насилии над Вирджинией Джуфре после того, как суд Южного округа в Нью-Йорке в среду отказался отклонить поданный против него гражданский иск.