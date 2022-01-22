МИД ФРГ готовится к эвакуации семей сотрудников своего посольства в Украине

МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников германского посольства в Украине.

Об этом в субботу сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно плану, семьи сотрудников посольства вывезут с Украины при эскалации напряженности в стране, пишет издание.