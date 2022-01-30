Великобритания вдвое увеличивает численность войск в Эстонии в составе НАТО

Власти Великобритании в два раза увеличивают воинский контингент в Эстонии, который действует в составе многонационального батальона НАТО. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье статье главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в газете The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши дипломатические усилия сочетаются с мерами сдерживания. Мы предлагаем НАТО [поставить в регион] дополнительные самолеты, военные корабли и специалистов. Мы вдвое увеличиваем численность военнослужащих в Эстонии, а также приводим в состояние боеготовности авианосец HMS Prince of Wales на случай, если напряжение будет нарастать. Мы больше всех в Европе из стран НАТО тратим средств на оборону, а потому мы готовы разместить наши силы", - отметила руководитель британского внешнеполитического ведомства.

В то же время Трасс призвала искать дипломатические варианты снижения напряженности в Европе. "У нас серьезные намерения улучшить безопасность для всех. На неделе США и НАТО вынесли на обсуждение субстантивные предложения в ряде сфер, чтобы повысить транспарентность и снизить риски", - сказала она.