Недалеко от Музея Орсе в центре Парижа начался крупный пожар

Крупное возгорание произошло в реконструируемом здании в районе музея изобразительных искусств Орсе в центре Парижа на левом берегу Сены. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, загорелись строительные леса. Отмечается, что с огнем "в здании, находящемся на реконструкции", борются более 150 пожарных.

Сотрудники полиции перекрыли движение в районе происшествия.