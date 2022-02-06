Недалеко от Музея Орсе в центре Парижа начался крупный пожар
Крупное возгорание произошло в реконструируемом здании в районе музея изобразительных искусств Орсе в центре Парижа на левом берегу Сены. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, загорелись строительные леса. Отмечается, что с огнем "в здании, находящемся на реконструкции", борются более 150 пожарных.
Сотрудники полиции перекрыли движение в районе происшествия.
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