ВОЗ призвала помочь странам с низкими доходами бороться с пандемией

Европа 9 февраля 2022 14:04 (UTC+04:00)
ВОЗ призвала помочь странам с низкими доходами бороться с пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны с высоким уровнем доходов выделить $16 млрд на приобретение вакцин от коронавируса, тестов и индивидуальных защитных средств для стран с низкими и средними доходами. Как отмечается в распространенном в среду в Женеве пресс-релизе ВОЗ, в этих фондах срочно нуждается международное партнерство ACT-Accelerator, созданное в 2020 году Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В условиях когда значительная доля мирового населения все еще не имеет возможности вакцинироваться, пройти тестирование или лечение, 16 млрд долларов в качестве безвозмездного финансирования срочно нужны от правительств для финансирования агентств ACT-Accelerator", - сообщила ВОЗ. Эти средства помогут "приобрести основные инструменты для борьбы с COVID-19 и предоставить их странам с низкими и средними доходами".

На настоящий момент в мире сохраняются "большие диспропорции в доступе" к этим инструментам. В государствах с низкими доходами лишь 10% населения "получили по крайней мере одну дозу" вакцины. Подчеркивается, что ACT-Accelerator планирует создать "вакцинный пул" в 600 млн доз вакцины, закупить 700 млн тестов и 433 млн кубических метров кислорода для больниц, оказать лечебную помощь 120 млн пациентов, обеспечить индивидуальными защитными средствами 1,7 млн медицинских работников.

"Быстрое распространение "омикрона" требует еще более срочного обеспечения тестами, предоставления лечения и равноправного распределения вакцин в мире, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Если страны с высоким уровнем доходов внесут свою справедливую долю средств в ACT-Accelerator, то это партнерство сможет оказать поддержку странам с низкими и средними доходами в преодолении низкого уровня вакцинации от COVID-19, слабого тестирования и нехватки лекарств". По словам главы ВОЗ, если инструменты борьбы с пандемией будут распределены в мире "в духе солидарности", то человечество сможет "в этом году положить конец COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации".

В ВОЗ пояснили, что ACT-Accelerator "попросил у доноров $16,8 млрд" на период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года. При этом доноры уже пообещали предоставить $814 млн, и остается изыскать около $16 млрд, чтобы "закрыть огромную финансовую прореху".

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Речь идет о сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19. ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, являющемуся одной из опор партнерства ACT-Accelerator. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами.

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