В ВОЗ по-прежнему не называют сроки окончания регистрации вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему не может назвать окончательных сроков внесения российской вакцины "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). Об этом на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро во вторник заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас не будем озвучивать какой-то прогноз. Но можно сказать "so far, so good" ("пока все в порядке")", - отметила она.

Вуйнович подчеркнула, что процесс регистрации вакцин одинаков для всех и "идет по дорожной карте" - согласно процессу договоренностей между Российским фондом прямых инвестиций, предоставляющим документы, и ВОЗ, предпринимающей определенные шаги. В настоящее время проходит рассмотрение документов, представленных осенью прошлого и зимой нынешнего года, а по его окончании планируются инспекции на местах.

В конце декабря глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью ТАСС заявил, что надеется на скорейшее окончание процесса одобрения российской вакцины "Спутник V". Клюге отрицал, что столь длительный процесс одобрения российской вакцины является политизацией вопроса. Он отметил, что процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные.

Глава бюро пояснил, что EUL - это основанная на оценке риска процедура для оценки и внесения в список нелицензированных вакцин, терапевтических средств и средств диагностики in vitro с целью ускорения доступности этих продуктов для людей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Процедура является ключевым инструментом для компаний, желающих предоставить свою продукцию для использования во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. ВОЗ использует одни и те же критерии для оценки любого конкретного продукта, в данном случае вакцины от COVID-19, сказал он.