В Атлантическом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в среду у берегов Португалии в Атлантическом океане. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его оценкам, эпицентр стихии находился в 24 км к юго-востоку от крупнейшего населенного пункта принадлежащего Португалии архипелага Мадейра города Фуншал (население около 100 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступала.