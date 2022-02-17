Глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет"

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что норм безопасности и стабильности в Европе "больше нет". Об это, как передает, сообщает Financial Times.

По его словам Дриана, причина этого в том, что соглашения о контроле над вооружениями "почти устарели или не имеют значения".

"В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий", - заявил он.

По словам министра иностранных дел Франции, Евросоюзу тоже нужны гарантии безопасности и стабильности. Он добавил, что в Европе готовы это обсуждать.

Напомним, в конце прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, Москва потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.