Глава МИД Франции обсудил по телефону с российским коллегой ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил глубокую озабоченность в связи с эскалацией на востоке Украины в последние дни. Об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора Ле Дриана с российским министром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД Франции, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, провел 19 февраля телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ле Дриан выразил свою глубокую озабоченность эскалацией на востоке Украины в последние дни", - говорится в заявлении французского министерства. "Многочисленные нарушения режима прекращения огня, констатированные миссией ОБСЕ, противоречат обязательствам, взятым в ходе контактов в нормандском формате (Россия, Франция, Германия, Украина)", - считают в МИД Франции.

Франция и ее партнеры готовы работать для развития диалога с Россией.

Глава МИД Франции в разговоре с Лавровым подчеркнул наличие пространства для диалога.