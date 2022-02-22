Постпред Франции назвал признание т.н. "ДНР" и "ЛНР" нарушением Устава ООН

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер назвал признание Россией т.н. "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР") нарушением Устава ООН и добавил, что подобный шаг может привести к европейским санкциям, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это, очевидно, вопиющее нарушение международного права. Это нарушение резолюции 2202, минских соглашений, Устава ООН <...>. За это [решение] будут последствия от Европы, мы можем ввести санкции", - сказал он журналистам в понедельник перед началом заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.