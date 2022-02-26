Великобритания ввела санкции в отношении президента и главы МИД РФ

В пятницу власти Великобритании внесли президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова в санкционный список Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Их фамилии значатся в обновленном в пятницу санкционном списке. Он опубликован на сайте правительства Великобритании. В списке отмечается, что санкции в данном случае предусматривают замораживание активов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил Путину и Лаврову персональными санкциями.