Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранения каналов связи с Путиным
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости сохранения каналов связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Совершенно необходимо сохранить каналы связи с Владимиром Путиным", - приводятся слова Ле Дриана в воскресенье на сайте телеканала BFM.
При этом Ле Дриан подчеркнул, что Франция "не ведет войну с Россией".
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