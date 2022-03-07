Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранения каналов связи с Путиным

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости сохранения каналов связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно необходимо сохранить каналы связи с Владимиром Путиным", - приводятся слова Ле Дриана в воскресенье на сайте телеканала BFM.

При этом Ле Дриан подчеркнул, что Франция "не ведет войну с Россией".