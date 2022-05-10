Британская королева пропустит торжественное открытие парламента по состоянию здоровья

96-летняя британская королева Елизавета II, испытывающая проблемы с подвижностью, не будет читать свою речь во вторник, сообщает The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец. Принц Уэльский прочтет речь от ее имени, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Королева пропустит торжественное открытие парламента всего в третий раз за время своего правления. В заявлении Букингемского дворца говорится: "Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с подвижностью и, проконсультировавшись со своими врачами, неохотно решила, что не будет присутствовать на завтрашнем государственном открытии парламента".

Поскольку Чарльз впервые берет на себя главную конституционную обязанность главы государства, этот шаг, который считается беспрецедентным в современной истории, будет истолкован как значительное изменение его обязанностей в качестве будущего короля.

Речь королевы будет зачитана принцем после того, как будет выдан новый патент, санкционированный королевой и делегирующий королевскую власть на открытие новой сессии парламента государственным советникам.