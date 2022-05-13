Парламент Хорватии одобрил закон о переходе на евро в качестве официальной валюты

Парламент Хорватии большинством голосов одобрил закон о введении в республике евро в качестве официальной валюты. Об этом в пятницу сообщила парламентская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, за принятие нового закона проголосовали 117 депутатов, 13 парламентариев высказались против, а один воздержался.

Отмечается, что официальный переход Хорватии на использование евро в качестве основной денежной единицы намечен на 1 января 2023 года. До полной замены действующей куны в конце 2023 года в рамках переходного периода, начинающегося с 5 сентября, в обращение также будут введены цены, обозначенные в евро.