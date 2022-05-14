В Литве утилизировано более 46 тыс. доз вакцины от коронавируса Moderna

Более 46 тыс. доз вакцины от коронавируса Moderna утилизировано в Литве из-за окончания срока годности препарата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило национальное радио LRT.

"По данным Минздрава Литвы, в связи с истечением гарантийного срока применения препарата утилизировано 46,6 тыс. доз вакцины Moderna", - передала радиостанция.

В апреле утилизации подвергли 36,2 тыс. доз, в мае - еще 10,4 тыс. Пока так поступить пришлось лишь с этим препаратом. До конца текущего месяца подойдет срок годности еще примерно для 21,6 тыс. доз. Минздрав активно занимается поиском стран, которые хотели бы забрать у Литвы вакцину, которая пока может применяться. Международная система перераспределения вакцины принять ее не может, так как в ней уже декларировано чрезмерно много препаратов. Остается возможность двусторонних соглашений о передаче вакцины.