В Словакии заявили о скором завершении строительства ветки газопровода из Польши

Министерство экономики Словакии сообщило в воскресенье вечером на своей странице в Facebook о завершении в ближайшее время строительства ветки газопровода длиной 164 км, которая обеспечит поступление в республику природного газа с территории Польши, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проводятся завершающие работы перед запуском газопровода в тестовом режиме, - отмечается в сообщении. - Трубопровод [уже] готов к загрузке под давлением газа, что произойдет в ближайшее время. После проведения тестирования газопровод полной мерой внесет вклад в обеспечение диверсификации источников [получения газа] и энергетической безопасности Словакии".