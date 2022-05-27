Германия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сферах энергетики и климата

Германия и США будут более тесно сотрудничать в областях энергетики и климата. Соответствующее соглашение подписали в пятницу в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Текст соглашения охватывает 3 основных пункта. Во-первых, речь идет о "принятии мер по защите окружающей среды и достижению климатической нейтральности". Во-вторых, ФРГ и США хотят "развивать и применять технологии для достижения энергоперехода". В-третьих, стороны хотят "поддерживать энергобезопасность в третьих странах".

"Для перехода на новые источники нам нужны новые поставщики газа, чтобы мы как можно быстрее заменили газ водородом", - сказал Хабек на церемонии подписания. По его утверждениям, это поможет Германии и Европе перестать быть "уязвимыми перед шантажом" со стороны российских поставщиков. "Мы ищем страны, которые помогут нам стать независимыми", - отметил он.

Германия отказывается от российских энергоресурсов. Поставки угля и нефти планируется заменить к концу текущего года, а газа - к 2024 году. К 2045 году ФРГ планирует полностью перейти на зеленую энергетику и добиться климатической нейтральности.