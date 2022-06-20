В Чехии зафиксировали небывалую в истории метеонаблюдений жару

Максимально высокая температура воздуха в Чехии за почти трехсотлетнюю историю метеонаблюдений в стране была зафиксирована в воскресенье - 39 градусов. Об этом сообщил в понедельник Чешский гидрометеорологический институт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

До 39 градусов воздух прогрелся в поселке Ржеж около Праги. В чешской столице ртутный столбик термометра поднялся до 36,9 градуса, что также стало рекордом.

В Праге и прилегающих к ней регионах установились так называемые тропические ночи, когда минимальная температура воздуха не опускается ниже 20 градусов. Жара в Чехии, согласно метеорологам, сохранится в течение ближайших дней. Прогнозы предупреждают об угрозе засухи в республике.