В Британии началась крупнейшая за более чем 30 лет забастовка на железных дорогах

Самая масштабная с 1989 года забастовка сотрудников железных дорог начинается во вторник в Великобритании, что негативно отразится на миллионах жителей Соединенного Королевства. В течение трех дней - во вторник, четверг и субботу - по большинству маршрутов движения не будет вообще, а те, что продолжат действовать, будут работать по сокращенному графику, лишь с 07:30 до 18:30, поезда будут останавливаться не на всех станциях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первый день, согласно плану организатора, британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза RMT, к акции должны присоединиться 50 тыс. человек. Среди них - сотрудники компании Network Rail, обслуживающей большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона, еще 13 железнодорожных компаний, а также лондонского метро. Во второй и третий день на работу не выйдут 40 тыс. человек, исключая работников столичной подземки