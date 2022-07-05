В Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой сферы

Забастовка работников нефтегазовой сферы Норвегии, организованная с целью добиться повышения заработной платы, началась в ночь на вторник. Об этом, заявил глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Забастовка началась", - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что из-за стачки первоначально будут приостановлены работы на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море. По планам бастующих, с 6 июля к забастовке присоединятся работники с трех других месторождений. Если до 9 июля причины недовольства сотрудников не будут устранены, к забастовке присоединятся работники с еще трех месторождений.

В результате, как сообщало агентство, приостановка работ на ряде платформ может привести к сокращению суточной добычи газа в стране на 25%, нефти - на 15%.