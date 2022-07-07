Премьер-министр Франции констатировала раскол в Национальном собрании

Премьер-министр Франции Элизабет Борн после своего выступления о правительственной политике в Национальном собрании не видит желания в рядах крайне левой и крайне правой парламентской оппозиции сотрудничать в законотворчестве с президентским большинством, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Будь то "Непокоренная Франция" или "Национальное объединение", они не пытаются работать с нами", - сказала глава французского правительства в эфире телеканала TF1 вечером в среду.

Ее выступление в нижней палате парламента незадолго до этого заглушалось криками депутатов от оппозиции и в ходе последующих дебатов резко критиковалось крайне левой и крайне правой фракциями.

Комментируя обстановку в Национальном собрании, Борн обвинила политических противников в личных нападках и оскорблениях.

"Мы хотим обсуждать тексты (законопроектов) перед их принятием, и мы хотим искать компромиссы с оппозиционными силами, когда это необходимо. Тональность (в зале Национального собрания - ИФ) сегодня показала, что некоторые фракции могли участвовать в обсуждении, а другие больше склонялись к личным нападкам и оскорблениям", - отметила премьер-министр.

В итоге июньских парламентских выборов президентская избирательная коалиция не получила абсолютного большинства голосов в Национальном собрании.

Президент Эммануэль Макрон заявил в телевизионном обращении, что "никакая политическая сила сегодня не способна в одиночку создавать законы".

"Президентское большинство, действительно, относительное, поэтому его обязанность расширяться, либо достигая коалиционных договоренностей, либо выстраивая большинство по каждому отдельному тексту (закона)", - сказал Макрон.

Обращаясь к оппозиции, президент призвал идти на компромиссы и вести свою политику при полной прозрачности и при осознании важности единства политических сил в интересах нации.

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал врагами президентского большинства парламентские партии - крайне левую "Непокоренную Францию" и крайне правое "Национальное объединение".

"Мы ничего не обсуждаем и не ведем переговоров с "Национальным объединением" или "Непокоренной Францией", - заявил министр 5 июля в эфире каналов BFMTV и RMC.