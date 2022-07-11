Премьер Франции исключила роспуск парламента

Премьер-министр Франции Элизабет Борн исключила роспуск парламента, несмотря на попытки оппозиции бойкотировать работу правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на проект резолюции о недоверии правительству, мы выступаем за поиск решения и против роспуска парламента", - сказала Борн в понедельник на заседании Национального собрания (нижней палате парламента) Франции.

Руководитель кабинета отклонила утверждения главы фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильды Пано в нелегитимности правительства, подчеркнув, что "левые не смогли выиграть ни президентские, ни парламентские выборы". "Несмотря на оскорбительные заявления в мой адрес, я никогда не откажусь от того, чтобы слушать оппозицию, - сказала Борн. - Мы готовы искать то, что нас объединяет, с тем, чтобы текст за текстом мы могли приходить к компромиссам по законопроектам".

Премьер выступила в парламенте после внесения левой оппозицией проекта резолюции о недоверии правительству. Голосование по документу ожидается в ближайшее время. Для принятия резолюции необходима поддержка не менее 289 депутатов в палате, насчитывающей 577 законодателей.