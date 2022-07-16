Экс-глава УЕФА Платини сообщил о мести в отношении подставивших его политиков

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини пообещал открыть правду в деле, в котором его обвиняли в мошенничестве, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Есть несколько человек, которые меня «убили». Теперь мною движет месть. Меня подставили футбольные политики. Они не хотели, чтобы кто-то пришел и увидел происходящее. Я решил не баллотироваться в ФИФА, в УЕФА и во Французскую федерацию футбола. Эти решения я принял уже давно, но хотел иметь возможность сказать об этом с высоко поднятой головой», — приводит слова Платини France Press.

На днях швейцарский суд города Беллинцона оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и Мишеля Платини по делу о мошенничестве.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА.

Платини с января 2007 года по 2015 год возглавлял УЕФА. Сначала он был отстранен от занимаемой должности на 90 дней, а позже — был дисквалифицирован на 8 лет, однако срок был сокращен до 4.