Главные работы по восстановлению Нотр-Дама планируют завершить в 2024 году

Главные работы по восстановлению собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) планируется завершить в 2024 году, при этом будущие посетители будут потрясены, когда войдут в него. Об этом заявил в интервью газете Le Figaro генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий процесс реставрации собора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"2024 год - это напряженная, строгая и сложная задача, - заявил он. - Весь мир следит за ходом строительства собора, и я не хочу оказаться среди тех, кто опаздывает".

Он отметил, что с апреля 2019 года 340 тыс. меценатов из 150 стран пожертвовали более €846 млн, из которых 150 потратили на первый этап работ по укреплению здания. Второй этап работ будет включать очистку интерьера собора, восстановление органа, каменной кладки и сводов, пострадавших от пожара, починку крыши, возведение шпиля, а также установку современного оборудования. На эти цели потребуется €550 млн.

Оставшиеся 146 млн - вся смета рассчитывается с учетом прогнозов инфляции - планируется потратить на реставрацию экстерьера здания, но это случится уже после возобновления богослужений, запланированного на апрель 2024 года. "К тому времени Нотр-Дам будет полностью приведен в порядок - настолько, что посетители при входе будут испытывать визуальный шок", - пообещал он.