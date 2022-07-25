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В Испании отменили не менее 11 рейсов из-за забастовки бортпроводников Ryanair

Европа Материалы 25 июля 2022 15:17
В Испании отменили не менее 11 рейсов из-за забастовки бортпроводников Ryanair

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По меньшей мере 11 рейсов были отменены в понедельник в испанских аэропортах из-за забастовки бортпроводников авиакомпании Ryanair. Об этом сообщило агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, больше всего стачка затронула работу воздушных гаваней в Барселоне и Пальме. Кроме того, более 50 рейсов были задержаны.

Забастовка бортпроводников Ryanair, которые требуют улучшения условий труда, началась в первой половине июля и затрагивает 10 испанских аэропортов. Всего в текущем месяце сотрудники авиакомпании планируют провести более 10 стачек. В ходе шести дней забастовки, прошедшей в конце июня и начале июля по всему королевству, были отменены 215 рейсов.

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