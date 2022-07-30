В Испании подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране

Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый в стране случай летального исхода в результате заражения оспой обезьян. Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства EFE.

К настоящему времени в Испании выявлено почти 4,3 тыс. заболевших. Эксперты, с которыми консультировалась EFE, утверждают, что эпидемиологический надзор и дозы ранее полученных вакцин не могут сдержать распространение заболевания.

Ранее Минздрав Бразилии подтвердил первый летальный исход заболевания оспой обезьян в стране. Согласно последним данным ведомства, в Бразилии выявлено 978 случаев этого заболевания, в том числе у троих детей и двоих подростков. Большинство случаев подтверждены в штате Сан-Паулу.

23 июля ВОЗ официально объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.