В ФРГ запустили первую из находившихся в резерве угольных электростанций

Первая из угольных электростанций в ФРГ, которые ранее были отключены, но оставались в резерве, вновь заработала на фоне недостаточных поставок газа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Электростанция находится рядом с Ганновером, она управляется чешским концерном EPH.

14 июля федеральное правительство разрешило возобновить работу угольных электростанций, которые в рамках перехода на зеленую энергетику до этого были отключены. Это нужно для того, чтобы производить больше электричества в условиях, когда ФРГ получает недостаточно газа.

Как на прошлой неделе сообщил германский газотранспортный оператор Gascade, поставки российского топлива по "Северному потоку" упали примерно до 20% от максимальной мощности из-за остановки работы еще одной турбины.

25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии останется лишь одна турбина.