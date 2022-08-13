Франция отказалась создавать вместе с РФ прибор для изучения Венеры

Франция отказалась участвовать совместно с Россией в разработке прибора для орбитального аппарата, который Индия планирует запустить к Венере. Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН по вопросам обеспечения проекта «ЭкзоМарс» Олега Кораблева.

Прибор планируется использовать для изучения атмосферы Венеры, частично его компоненты должна была предоставить и оплатить французская сторона. Однако по инициативе Космического агентства Франции участие страны в проекте прекращено, отметил Кораблев.

Представитель ИКИ подчеркнул, что ключевой элемент, детектор, будет российского производства, а недостающие компоненты Россия сможет закупить и без участия французских коллег, в настоящее время ведутся поиски поставщиков.

Старт индийской миссии запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на венерианскую орбиту — на 2025 год, когда Земля и Венера окажутся наиболее близко друг к другу.