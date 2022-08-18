Джорджо Армани и другие знаменитости покинули виллы на Пантеллерии из-за пожара

Модельер Джорджо Армани и другие обитатели VIP-вилл на острове Пантеллерия, расположенном к юго-западу от Сицилии и в 70 км к востоку от Туниса, были вынуждены покинуть свои летние дома из-за пожара, возникшего поблизости. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство ANSA.

Из-за быстрого распространения огня также эвакуированы туристы.

Кроме Армани, проводившего на острове летний отпуск, среди прочих знаменитостей эвакуированы бывший футболист Марко Тарделли и его спутница телеведущая Мирта Мерлино. Именно она сообщила в социальных сетях, что возгорание вызвано намеренным поджогом.

Тушение пожара осложняется из-за ветра.

В Италии регистрируется один из самых знойных летних сезонов. Во многих районах засуха. Это ведет к увеличению лесных пожаров.

Одновременно эпизодические и локальные грозы тропического характера приводят к наводнениям. Так, одним из последних пострадал остров Стромболи у северного побережья Сицилии.