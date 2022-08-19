В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой

Специалисты обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную ранее в популярном среди туристов районе Фридрихсхайн в Берлине, жители вновь могут вернуться в свои дома. Об этом в пятницу сообщила полиция города на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши специалисты из берлинского ведомства по уголовным делам сняли оба детонатора <...> и взорвали их на месте", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что взрывное устройство было обезврежено и увезено. "Запреты во Фридрихсхайне сняты", - подчеркнули стражи порядка.

При этом указывается, что около 12 тыс. жителей, эвакуированных ранее, снова могут вернуться в свои дома. Местное и междугороднее движение на востоке столицы после перерыва в несколько часов снова возобновилось без перерывов. Воздушное пространство над данным районом также было временно закрыто.

Бомба весом 500 кг была обнаружена в четверг во время строительных работ между станциями Шпрее и Осткройц. Вокруг объекта была установлена 500-метровая зона безопасности. Операция по обезвреживанию длилась около трех часов.