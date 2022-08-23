Роналду отказался пожать руку экс-капитану «Ливерпуля» Каррагеру перед матчем АПЛ

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не стал жать руку бывшему защитнику «Ливерпуля» Джейми Каррагеру перед матчем третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Инцидент произошел за несколько минут до начала игры «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (2:1) на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Каррагер вместе с легендами «МЮ» Роем Кином и Гари Невиллом выполнял обязанности эксперта спортивного телеканала рядом с полем.

Роналду подошел к ним, проигнорировал попытку Каррагера пожать ему руку и обнял Невилла. Позже форвард повторно не ответил на приветствие экс-капитана «Ливерпуля» и обошел его, чтобы поздороваться с Кином.

После этого Роналду продолжил разминку.

После трех туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе три очка. «Ливерпуль» располагается на 16-й позиции, набрав лишь два балла в трех встречах.