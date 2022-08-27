"Ливерпуль" повторил рекорд Английской премьер-лиги, победив "Борнмут" со счетом 9:0

"Ливерпуль" дома со счетом 9:0 разгромил "Борнмут" в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе "Энфилд", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Луис Диас (3-я и 85-я минуты), Харви Эллиотт (6), Трент Александр-Арнольд (28), Роберто Фирмино (31, 63), Вирджил ван Дейк (45), Фабиу Карвалью (81), на 46-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Борнмута" Крис Мефам.

"Ливерпуль" повторил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ), одержав одну из крупнейших побед в истории турнира. Со счетом 9:0 "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ипсвич" в 1995 году и "Саутгемптон" в 2021-м, а "Лестер" - "Саутгемптон" в 2019 году. "Ливерпуль" одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата Англии. До этого подопечные Юргена Клоппа потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью.

В других матчах игрового дня "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 1:0 обыграл "Саутгемптон", дебютный матч в составе манкунианцев провел бразильский полузащитник Каземиро, перешедший из испанского "Реала" и подписавший контракт с английским клубом на три года. "Челси" на своем поле в меньшинстве обыграл "Лестер" со счетом 2:1, дублем в составе победителей отметился Рахим Стерлинг, для которого эти голы стали дебютными за "Челси". "Манчестер Сити" дома благодаря хет-трику Эрлинга Холанда победил "Кристал Пэлас" (4:2). "Брайтон" одержал минимальную победу над "Лидсом" (1:0), "Брентфорд" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" (1:1).