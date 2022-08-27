В Черногории в отеле отравились почти 100 туристов

Массовое пищевое отравление зафиксировано в крупном отеле в "туристической столице" Черногории городе Будва, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в субботу национальное телевидение республики RTCG, 96 иностранных туристов отравились едой в гостинице, в которой проживали, несколько десятков были госпитализированы.

"Вчера вечером около 22:00 в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой. Была проведена комплексная диагностика. Все пациенты были выписаны в нормальном состоянии", - цитирует телеканал заявление главврача которской больницы Давора Кумбуровича.

Сообщается, что туристы из Польши, Италии и Хорватии, которые оказались в отеле проездом, в течение дня массово обращались за помощью в больницы на побережье страны в городах Цетине, Бар и Котор.

Черногорские санитарные службы в настоящий момент никак не комментируют инцидент. По данным телеканала, к оказанию помощи своим согражданам подключились иностранные посольства в Подгорице и профильное министерство.

Ранее в отеле, в котором произошло отравление, было неоднократно замечено нарушение санитарных норм, отмечает телевидение страны.