Тренер «Ромы» Моуриньо заявил своим игрокам, что ему стыдно за них

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал выступление своей команды в матче третьего тура итальянской Серии А против «Ювентуса» (1:1). Его слова передает Football Italia, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Я сказал своим игрокам в перерыве, что мне стыдно за них. Это не вопрос тактики, дело в их отношении. Мы не можем приехать в Турин и играть так. Я говорил своему помощнику: «Молись, чтобы было только 0:1». Проиграть 0:1 — это фантастический результат после такого первого тайма. Нам сильно повезло», — сказал тренер.

Счет был открыл уже на второй минуте — отличился сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. На 25-й минуте полузащитник Мануэль Локателли заилений второй мяч в ворота римской команды, но гол был отменен из-за игры рукой. На 69-й минуте нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам сумел сравнять счет.