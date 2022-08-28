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Тренер «Ромы» Моуриньо заявил своим игрокам, что ему стыдно за них

Европа Материалы 28 августа 2022 05:48 (UTC +04:00)
Тренер «Ромы» Моуриньо заявил своим игрокам, что ему стыдно за них

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал выступление своей команды в матче третьего тура итальянской Серии А против «Ювентуса» (1:1). Его слова передает Football Italia, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Я сказал своим игрокам в перерыве, что мне стыдно за них. Это не вопрос тактики, дело в их отношении. Мы не можем приехать в Турин и играть так. Я говорил своему помощнику: «Молись, чтобы было только 0:1». Проиграть 0:1 — это фантастический результат после такого первого тайма. Нам сильно повезло», — сказал тренер.

Счет был открыл уже на второй минуте — отличился сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. На 25-й минуте полузащитник Мануэль Локателли заилений второй мяч в ворота римской команды, но гол был отменен из-за игры рукой. На 69-й минуте нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам сумел сравнять счет.

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