Новый премьер Британии Трасс пообещала сократить налоги и решить энергокризис

Лиз Трасс во время своей первой речи в качестве премьер-министра Великобритании пообещала сократить налоги, решить энергетический кризис и проблемы здравоохранения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я позабочусь о том, чтобы люди могли записаться на прием к врачу и получить услуги Национальной службы здравоохранения (NHS), когда это необходимо. Мы обеспечим наше здравоохранение прочной опорой, если покажем хорошие результаты в сфере экономики, энергетики и NHS", - заявила Трасс во вторник, впервые выступая на Даунинг-стрит.

Она отметила, что одним из первых ее приоритетов будет снижение налогов, чтобы "вознаградить упорную работу и стимулировать рост бизнеса и инвестиции".

Трасс также пообещала решить энергетический кризис и "обеспечить поставки энергии в будущем".

Ранее во вторник королева Великобритании Елизавета II в замке Балморал назначила Лиз Трасс премьер-министром и поручила ей сформировать новое правительство. Трасс стала 15-м премьером, которого назначила Елизавета II, а также третьей женщиной, занявшей этот пост за всю историю Великобритании.