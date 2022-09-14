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Во Франции ожидаются сбои в авиасообщении из-за забастовки диспетчеров

Европа Материалы 14 сентября 2022 02:45 (UTC +04:00)
Во Франции ожидаются сбои в авиасообщении из-за забастовки диспетчеров

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Французское управление гражданской авиации во вторник предупредило пассажиров о возможных сбоях в расписаниях авиарейсов из-за планируемой на пятницу забастовки авиадиспетчеров, сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Несмотря на превентивные меры, ожидаются отмены полетов и значительные задержки рейсов на всей территории Франции. Пассажиры, которые могут отложить поездку, пусть этим воспользуются", - добавили в ведомстве.

Кроме того, управление рекомендовало авиакомпаниям страны наполовину сократить количество рейсов к пятнице.

Распоряжение властей вступило в силу после того, как союз авиадиспетчеров заявил о проведении забастовки 16 сентября.

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