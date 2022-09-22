Банк Англии повысил ключевую ставку до 2,25%

Банк Англии повысил в четверг базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 2,25% с 1,75%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте регулятора.

"На заседании 21 сентября 2022 года Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за увеличение ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 2,25%. Пять членов [комитета] проголосовали за повышение банковской ставки на 0,5 п. п., три предпочли увеличение на 0,75 п. п., до 2,5%, и один член предпочел увеличить банковскую ставку на 0,25 п.п., до 2%", - говорится в сообщении.

При этом вероятность увеличения ставки на 50 базисных пунктов (эквивалентно 0,5 п.п.) оценивалась экспертами всего в 21%. Для сравнения: вероятность увеличения ставки на 75 базисных пунктов (эквивалентно 0,75 п.п.) составляла 79%. Тем не менее ключевая ставка оказалась на самом большом уровне со времен финансового кризиса 2008 года.

Банк также немного снизил прогноз по инфляции на фоне объявленных правительством мер по заморозке цен на электроэнергию для домохозяйств и бизнеса. "С учетом гарантированных цен на электроэнергию пиковый показатель потребительской инфляции теперь, скорее всего, будет ниже, чем прогнозировалось в августовском докладе, и составит менее 11% в октябре", - сообщил регулятор. Ранее Банк Англии ожидал инфляцию по итогам года на уровне 13%.

Эксперты ожидали, что своими действиями регулятор даст ответ на ситуацию с сильно дешевеющим фунтом стерлингов. Утром в четверг он достиг минимума с 1985 года, опускавшись ниже отметки $1,1296. Позже в течение дня на ожиданиях повышения ставки на 75 базисных пунктов фунт перешел к росту и стал торговаться на уровне $1,1359. Однако менее радикальное повышение ставки вернуло его на уровень ниже $1,13.