Колумбийская Ecopetrol нарастила поставки нефти в Европу

Государственная нефтяная компания Колумбии Ecopetrol нарастила экспорт нефтепродуктов в Европу на фоне сокращения поставок российского сырья. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на директора Ecopetrol Фелипе Байона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом году мы пробурим 600 новых скважин. Добыча нефти растет, и мы хотим быть уверены в том, что она продолжит расти", - сказал Байон агентству на полях 38-й Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции.

Он отметил, что в 2022 году около 40-50% нефти компания экспортирует в Азию. В прошлом году этот показатель был равен 60%. Как пояснил Байон, снижение объемов поставок связано с тем, что в Азии растет конкуренция между российской, мексиканской, канадской и венесуэльской нефтью.