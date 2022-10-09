Энергоцены угрожают работе 25 тыс. агротуристических комплексов в Италии

Высокие цены на энергоносители ставят под угрозу работу более 25 тыс. итальянских агротуристических комплексов, которые посещают около 14 млн человек в год. Такие данные в воскресенье распространила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство ANSA.

По ее данным, более половины посещающих комплексы - иностранные туристы. Как указывают в Coldiretti, рост расходов ставит под угрозу экономическую устойчивость туристического предложения в сельской местности.