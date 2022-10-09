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Энергоцены угрожают работе 25 тыс. агротуристических комплексов в Италии

Европа Материалы 9 октября 2022 23:43 (UTC +04:00)
Энергоцены угрожают работе 25 тыс. агротуристических комплексов в Италии

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Высокие цены на энергоносители ставят под угрозу работу более 25 тыс. итальянских агротуристических комплексов, которые посещают около 14 млн человек в год. Такие данные в воскресенье распространила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство ANSA.

По ее данным, более половины посещающих комплексы - иностранные туристы. Как указывают в Coldiretti, рост расходов ставит под угрозу экономическую устойчивость туристического предложения в сельской местности.

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