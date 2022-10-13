Хет-трик Салаха помог "Ливерпулю" разгромить "Рейнджерс" в матч ЛЧ

«Ливерпуль» в гостях разгромил шотландский «Рейнджерс» в матче 4‑го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы А завершилась со счетом 7:1. В составе победителей Мохаммед Салах оформил хет‑трик, все голы форвард забил в течение пяти минут с передачи Диогу Жоты. Роберто Фирмино сделал дубль, также голы на счету Дарвина Нуньеса и Харви Эллиотта. За «Рейнджерс» отличился Арфило Скотт.

«Ливерпуль», набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице. «Рейнджерс» (0) идет на последнем месте, потеряв шансы на выход в стадию плей‑офф турнира.

В матче группы D лондонский «Тоттенхэм» дома в большинстве обыграл «Айнтрахт» — 3:2. У «шпор» Сон Хын Мин оформил дубль, еще один мяч в активе Харри Кейна. В другой игре квартета португальский «Спортинг» на своем поле уступил «Марселю» — 0:2. Хозяева играли в меньшинстве с 19‑й минуты — с поля были удалены Рикарду Эсгаю и Педру Гонсалвеш.

«Тоттенхэм» (7) лидирует в таблице, «Марсель» (6) располагается на второй позиции. «Спортинг» (6) идет третьим, «Айнтрахт» (4) — четвертым.