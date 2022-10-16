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На манифестации в Париже произошли беспорядки

Европа Материалы 16 октября 2022 19:44 (UTC +04:00)
На манифестации в Париже произошли беспорядки

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Группа агрессивно настроенных участников массовой демонстрации в Париже против повышения стоимости жизни вступила в столкновение с полицейскими, сопровождающими шествие. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В то время как большая часть колонны, следовавшей от площади Нации, спокойно продвигалась вперед, группы молодых людей в капюшонах и масках начали отклоняться от маршрута, выкрикивать оскорбления в адрес стражей порядка. Некоторые швыряли бутылки и камни. Кроме того, по мере продвижения колонны, небольшие группы били витрины банков, пострадала витрина ресторана McDonald’s. Из-за данных инцидентов продвижение марша было задержано.

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