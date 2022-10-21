В Молдове сообщили о закупке 10 млн куб. м газа

Молдавское государственное предприятие Energocom закупило 10 млн куб. м газа, которые будут закачаны в хранилища в Украине на случай перебоев в поставках со стороны "Газпрома", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день было закуплено 10 млн куб. м природного газа по цене €94,95/МВт (€997/1 000 куб. м)", - написал в четверг в своем телеграм-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

По его словам, эти объемы были закуплены на предоставленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредит. Аукцион проходил по правилам ЕБРР.